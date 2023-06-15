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«По всему городу бабахи»: жители Иркутска увидели пугающие вспышки в небе

Максим Крюков
08:14 15.06.2023
Оказалось, что вспышки сине-голубого цвета были вызваны падением деревьев на линии электропередачи.
© Видео: irk01, Telegram © Фото: irk01, Telegram
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В ночь на 15 июня жители Иркутска увидели яркие вспышки в небе. Очевидцы, которые опубликовали видео в соцсетях, заявили, что «бабахи» были слышны по всему городу. Однако «световое шоу» было вызвано падением деревьев и веток на линии электропередачи.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал отсутствие электричества в некоторых районах региона. По его словам, в настоящий момент энергетики продолжают восстановительные работы после вчерашней непогоды.

«Поскольку порывы ветра достигали 26 м/с, в 405 населенных пунктах превентивно отключали электроэнергию. Кроме того, в ряде территорий ветер сопровождался интенсивными осадками», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона также заявил, что в Иркутске упали 11 деревьев, в Заларинском районе - 5 деревьев. Кобзев добавил, что практически по всем случаям последствия устранены.

Накануне стало известно, что река Мацеста вышла из берегов вследствие обильных осадков, в результате чего в Хостинском районе Сочи произошло подтопление объектов дорожной инфраструктуры и придомовых территорий. В администрации города-курорта заявили, что в связи с этим вырос риск схода селевых потоков.

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