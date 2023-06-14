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Десерты с щучьей икрой и обряды от шамана: чем в 2023 году будет удивлять ПМЭФ

Павел Кутаренко
08:51 14.06.2023
Больше всего гостей в этом году на форуме ждут из Азии, Африки, Латинской Америки и с Ближнего Востока.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Петербургский международный экономический форум стартует в северной столице 14 июня. В нем примет участие российский президент Владимир Путин. В городе на Неве заканчивают последние приготовления к событию.

Брутальные рабочие в касках - полновластные хозяева на площадке Петербургского экономического форума, но завтра их сменят люди в костюмах. А пока в павильонах и переговорных, где будут обсуждаться миллиардные сделки, финальный монтаж.

На площадке площадью 100 тысяч квадратных метров с нуля построено более 400 объектов. Дизайн главного ресторана форума впервые придумала нейросеть. Кормить участников блюдами русской кухни будут 70 поваров, уже выбраны три сета из разных регионов страны.

«Супчик у нас будет дальневосточный из тыквы с крабом, центральная Россия - бульон с говядиной с расстегаем, следующий суп пока в доработке - доводим до ума», - рассказал бренд-шеф Антон Грибанов.

Только в этот ресторан завезут 17 тонн продуктов, а он здесь - не единственный. В этом заведении акцент на северную кухню. В меню - оленья вырезка с пастернаком за три тысячи рублей и особые десерты - мерзлая таежная ягода по 1750 за порцию, а также эксклюзивная «Нефть» - десерт на основе кедрового молока с щучьей икрой, за который и 5900 отдать не жалко. Все меню не только на русском, но и на китайском языке - в этом году форум будет с заметным азиатским акцентом.

Если все предыдущие годы гостей форума возили на автомобилях известной немецкой марки, то в этот раз к их услугам - кроссоверы китайского производства. В них -всевозможные системы помощи водителю. Есть и голосовое управление: русский язык машина понимает хорошо, а родной китайский - подзабыла.

Переориентирование с Европы на Азию - вполне понятный тренд всего Петербургского экономического форума. Здесь ждут в первую очередь партнеров из дружественных стран. Хотя известно, что западные компании тоже приедут - но чуть ли не инкогнито.

«Санкции - это вопрос политический. Бизнес хочет работать, западные компании действительно едут на форум. С точки зрения географии, конечно, компаний из дружественных стран стало больше, потому что они вышли на российский рынок в последние несколько лет», - говорит директор ПМЭФ-2023 Алексей Вальков.

На форум уже зарегистрировалось более 100 тысяч участников из 100 стран мира. Больше всего гостей - из Азии, Африки, Латинской Америки и с Ближнего Востока.

Страна-гость в этом году - Объединенные Арабские Эмираты. На их стенде со знакомым для каждого россиянина девизом «Невозможное возможно» представлены не только туристические возможности региона. Эмираты - один из крупнейших торговых партнеров России в арабском мире, товарооборот между странами растет каждый год.

«Участие в таком мероприятии - это возможность наметить дальнейшие перспективы совместного сотрудничества. Я убежден, что по итогам форума появятся новые мысли о том, как развивать наши отношения в будущем», - отмечает посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

Главная тема экономического форума в этом году звучит так - «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Уже завтра на четыре дня Петербург станет площадкой для обсуждения и решения важнейших вопросов глобального развития. Чтобы у участников форума точно все получилось, сюда даже приедет потомственный шаман, который проведет обряды на исполнение желаний.

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