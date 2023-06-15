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Девять беспилотников зафиксировали над Крымом за ночь и утро

Анна Касаткина
07:47 15.06.2023
В результате взрыва беспилотника в селе Докучаево пострадавших нет, не месте работают экстренные службы.
Девять беспилотников зафиксировали над Крымом за ночь и утро
© Фото: Aleksander Lyskin, GlobalLookPress
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Девять беспилотников зафиксировали над территорией Крыма за ночь и утро четверга. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, один беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. В результате происшествия жертв нет, повреждены несколько домов - в них выбиты стекла. На место выехали экстренные службы.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости перенастройки традиционной системы противовоздушной обороны исходя из тех угроз, которые несут в себе вражеские беспилотники. Работы в этом направлении уже ведется, отметил российский лидер.

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