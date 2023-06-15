ВС РФ отразили атаку украинских националистов в направлении Макаровки

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные также отразили атаку противника в районе совхоза «Октябрь».

© Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Российские военнослужащие отразили атаку и пресекли подход резервов вооруженных формирований украинских националистов в направлении Макаровки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Выстрелами из ручных противотанковых гранатометов, пусками противотанковых управляемых ракет и огнем артиллерии уничтожены танки, боевые бронированные машины, пикап и живая сила ВСУ», - сказал он.

Офицер также сообщил, что ударами армейской авиации уничтожены несколько танков, БТР, БМП, боевые бронированные машины, поражено около десятка мест скопления живой силы украинских боевиков.

Кроме того, российские войска в ночь на 15 июня отразили атаку радикалов в районе совхоза «Октябрь». Противник потерял танки, боевые бронированные машины и живую силу. В том же районе ВС РФ, применяя ударные дроны, уничтожили танк и машину минирования националистов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что артиллеристы ЗВО нанесли ракетный удар из РСЗО «Торнадо-Г» по командным пунктам, узлам связи и складам украинских националистов. Объекты противника на одном из направлений обнаружили разведка и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.