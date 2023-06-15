Из швейного цеха на полигон: как в Крыму наладили производство бронежилетов для участников СВО

В симферопольском цеху, где недавно наладили производство бронежилетов, внимательно следят за качеством своей продукции.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Здоровье бойца и успех любой операции на передовой зависит и от экипировки, в первую очередь защитной. В Симферополе наладили производство бронежилетов - специально для участников СВО. Прочность изделия проверяют опытным путем - на специальном полигоне.

Защитить от пуль, выдержать попадание осколков, спасти жизнь - может ли все это бронежилет: в Крыму проверяют на военном полигоне. Разные модели, производители. Судьбу, как и на поле боя, решает один патрон. И не обязательно бронебойный.

Заместитель президента Союза ветеранов СВО Сергей Межецкий показал одну из плит, которая была заявлена производителям на пятый класс защиты, однако в ходе испытаний проверку не прошла.

Боец с позывным «Кошмар», рассматривая бронежилет корреспондента «Звезды» Виктории Косогляденко, нашел в нем недостатки.

«Плита, грубо говоря, лежит ближе к животу, к пояснице, а должна висеть на груди, закрывать все важные органы», - сказал он.

Чтобы понять, на что менять, нужен целый комплекс испытаний. В симферопольском цеху, где недавно наладили производство бронежилетов, за качеством своей продукции следят внимательно.

«Они очень крепкие. О жесткую липучку просто стачиваются все ногти. Кажется, что это такая липучечка. Самое главное - ее качественно пристрочить. Вообще у нас специальность - портной, и мы работаем с разными тканями, но это, наверное, самый высший пилотаж», - поделилась швея Анна.

Руководитель швейного цеха Ирина Чинченко отметила, что бронежилет является очень сложным изделием, которое состоит из большого количества комплектующих, подчеркнув, что в при производстве нельзя ошибиться.

Продумано все. Даже на случай, если нужно экстренно избавиться от бронежилета.

«Система быстрого сброса используется только нами - мы сами ее придумали - на стальных тросах, позволяет сбросить снаряжение в какой-то экстренной непредвиденной ситуации двумя действиями», - рассказал исполнительный директор компании по производству средств индивидуальной защиты Валерий Фанин.

Главный технолог, она же дизайнер спецодежды, 22 года за швейной машинкой. Шила для артистов, невест и спортсменов. Теперь - для военных. Говорит, это самая важная ее работа.

«Чувство ответственности за каждую строчку, чтобы это не развалилось, не отвалилось. Это важно, ведь у меня тоже взрослый сын, и я представляю, что он может надеть чей-то "броник", а он будет некрепкий», - сказала технолог Наталья Соловова.

Трикотажный цех по соседству остался. Теперь работа идет в две смены. Помимо прежних объемов, теперь каждую неделю на передовую уезжает 20 новеньких бронежилетов.

Ранее «Звезда» рассказала, как волонтеры со всей России помогают участникам спецоперации. Так, В Ростове-на-Дону создали производство маскировочных сетей. В Новосибирске волонтеры закупают машины высокой проходимости, загружают их оптикой, снаряжением, тепловизорами, рациями, после чего автомобили своим ходом добираются в зону СВО. Помощь в зону специальной военной операции доставляют даже для служебных собак.