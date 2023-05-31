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От массетей до автомобилей: как волонтеры со всей России помогают участникам СВО

Виталий Никулин
Сергей Лебедев
19:33 31.05.2023
Многое закупается на собранные средства, а что-то производится самостоятельно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Волонтеры по всей стране собирают помощь для участников специальной военной операции. Что-то они закупают, а что-то производят самостоятельно. Так, например, врач и преподаватель из Челябинска сел за швейную машинку. Игорь Шворак изобрел систему жгутов постоянного ношения. Они могут остановить кровотечение за 10 секунд.

С начала года Игорь Иванович отправил на передовую около полутысячи таких систем. Каждая способна сохранить жизни бойцам.

«На второй секунде уже можно начать останавливать кровотечение. За 10 секунд кровотечение остановится, и человек потеряет минимум крови. Принципиально важно, если человек потерял 300-400 миллилитров крови - это один вариант выздоровления. Если человек потерял литр - полтора, то выздоровление идет значительно тяжелее», - говорит изобретатель.

В Ростове-на-Дону на базе художественного училища имени М.Б.Грекова создали производство маскировочных сетей. Трудятся студенты, преподаватели и волонтеры. В зону спецоперации отправили ни один комплект. Когда за потребностями бойцов не успевают, недостающее количество закупают на собранные средства.

В Новосибирске волонтеры закупают машины высокой проходимости, загружают их оптикой, снаряжением, тепловизорами, рациями и своим ходом добираются в зону СВО.

«Всегда очень большая радость приехать к землякам. И вот сегодня мы наконец-то попали к новосибирцам. Это 19-й отдельный отряд специального назначения «Ермак», которому мы привезли гостинцы», - рассказывает с места волонтер Алексей Носов.

Помощь в зону специальной военной операции доставляют даже для служебных собак.

«На нашем предприятии разработан и изготовлен специальный бронежилет противоосколочный для служебных собак. К нам обратились военнослужащие, у которых имеются в подразделениях несколько служебных собак, в частности, очень известная собака с позывным "Бандит"», - рассказывает представитель предприятия.

Бандит уже вскоре получит обновленную «форму». Как говорят создатели, такой бронежилет способен защитить от осколка величиной с фалангу пальца, а также оснащен карманами для аптечки и боеприпасов.

Ранее «Звезда» уже рассказывала собаке по кличке «Бандит». На передовую животное привез морпех Тихоокеанского флота с позывным «Ярый». С собой пса берут на самые опасные участки. Он стал всеобщим любимцем.

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