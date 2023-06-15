Армия Армия Армия

Российские вертолеты Ми-28Н уничтожили опорные пункты и бронетехнику националистов

05:34 15.06.2023
В ходе боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских националистов. В ходе боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным позициям боевиков.

В результате был ликвидирован пункт управления националистов. Также уничтожены танки и другая бронированная техника.

Армейская авиация в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

Ранее МО РФ показывало кадры, как вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорные пункты украинских боевиков. «Аллигаторы» работают на предельно малой высоте.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:54 В стране и мире
Националисты выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
04:31 В стране и мире
Пентагон: США из-за России направили на Ближний Восток истребители F-22
01:06 В стране и мире
Видео
Скворцова доложила Путину о работе сводного отряда медиков в зоне катастрофы Каховской ГЭС
23:28 В стране и мире
Власти Косово запретили въезд автомобилям с сербскими номерами
00:31 В стране и мире
Россия 15 июня поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков» в Совбезе ООН
Популярное
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
В Кремле с тревогой восприняли сообщения о Делимханове
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео
Видео
«Товарищ Верховный главнокомандующий, я жив»: Путин вновь поговорил с награжденным Звездой Героя Жулановым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.