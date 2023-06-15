Российские вертолеты Ми-28Н уничтожили опорные пункты и бронетехнику националистов
Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских националистов. В ходе боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным позициям боевиков.
В результате был ликвидирован пункт управления националистов. Также уничтожены танки и другая бронированная техника.
Армейская авиация в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Ранее МО РФ показывало кадры, как вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорные пункты украинских боевиков. «Аллигаторы» работают на предельно малой высоте.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.