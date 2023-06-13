Вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорные пункты украинских боевиков

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В ходе специальной операции экипажи вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению националистов. Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации.

Так, в ходе одного из вылетов летчики нанесли ракетный удар по укрепленным опорным пунктам и бронированной технике боевиков. Экипажи Ка-52 работают на предельно малой высоте, что позволяет оставаться незамеченным для средств ПВО.

Чтобы запутать противника используются обходные маршруты. Ложными целями для зенитных ракет противника становятся тепловые ловушки. О возможной атаке экипаж предупреждает установленный на вертолете комплекс обороны.

Все удары по врагу фиксирует камера объективного контроля. При возвращении на площадки базирования инженерно-технический состав готовит вертолеты к дальнейшей боевой работе. Каждый вылет не похож на предыдущий.

Ранее Минобороны России показывало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 «Грач». Ракетными ударами летчики уничтожили позиции украинских боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.