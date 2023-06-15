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Пентагон: США из-за России направили на Ближний Восток истребители F-22

Сергей Лебедев
04:31 15.06.2023
Данное решение связано якобы с активностью самолетов ВКС РФ.
Пентагон: США из-за России направили на Ближний Восток истребители F-22
© Фото: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ben Bloker, Wikimedia
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Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22. Об этом вчера заявили в Центральном командовании ВС США. Отмечается, что данное решение связано якобы с активностью российской авиации.

«Это развертывание и интеграция в операции коалиции является наглядной демонстрацией приверженности долгосрочному миру и стабильности в регионе», - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее Россия обвинила летчиков США в нарушении протоколов деконфликтации в небе Сирии. По словам замглавы Центра по примирению враждующих сторон Олега Гуринова, американские летчики активируют системы вооружений при сближении с самолетами ВКС России.

Олег Гуринов отметил, что самолеты ВКС России выполняют плановые полеты на востоке Сирии.

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