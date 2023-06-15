Ilta-Sanomat: финский наемник оставил перед гибелью на Украине загадочное послание

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Воевавший за украинских националистов наемник из Финляндии незадолго до гибели оставил загадочное послание. Об этом сообщает обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен. По его словам, боец пообещал предоставить много интересного материала.

«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», - сказал наемник журналисту Yle, с которым долгое время поддерживал контакт.

Мужчина периодически критиковал украинские войска. Так, например, по его словам в иностранном легионе творился «настоящий цирк».

Напомним, на днях стало известно, что на Украине был убит наемник в возрасте 30 лет. Это, предположительно, первый случай гибели финна, участвовавшего в боях против российской армии в зоне спецоперации.