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Helsingin Sanomat: в зоне спецоперации ликвидирован первый финский наемник

Дмитрий Трунов
16:14 13.06.2023
По информации журналистов, официально мужчина числится пропавшим без вести.
Helsingin Sanomat: в зоне спецоперации ликвидирован первый финский наемник
© Фото: Edgar GutiÃ©rrez, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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На Украине убит первый финский наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом сообщает RT со ссылкой на Yle. По информации издания, официально мужчина числится пропавшим без вести. Эта формулировка указывает на то, что смерть не могли констатировать по телу погибшего, говорится в публикации.

Министерству иностранных дел страны известно об этом случае, отмечает издание. Предположительно это первый случай гибели финского наемника, который участвовал в боях против российской армии в зоне спецоперации.

На Украине в минувшие выходные скончался финн в возрасте до 30 лет, сообщает Helsingin Sanomat. По информации этого издания, он служил на стороне Киева и участвовал в деятельности Северного военно-медицинского отряда. Известно, что он находился в том числе в Артемовске во время жесточайших боев весной и зимой.

О смерти финна изданию сообщила Тина Сойни из группы боевых медиков Северных стран. она надеется, что молодые финны хорошо подумают, прежде чем отправиться воевать на Украину, и скорее останутся наслаждаться своей молодостью.

«Это того не стоит. Реальность здесь не такая, как в военных фильмах», - сказала она.

В марте 2023 года пять финнов получили ранения, когда группа из восьми финнов попала под огонь с закрытых позиций, возвращаясь с задания на юге Украины, напоминает издание. Группа собиралась эвакуировать солдат, ранее попавших под обстрел с закрытых позиций. Наемники  получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения лодыжек.

По данным HS, осенью 2022 года на Украине воевали полсотни финских наемников.

Ранее сообщалось об участии польских наемников в атаках на Белгородскую область. Фото- и видеоподтверждения этого размещали польские СМИ. Например, на сайте Polsat News опубликовали цитату из переписки с одним из членов группировки.

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