Российские бойцы при помощи беспилотника «Суперкам» уничтожили западную технику

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Расчет беспилотного летательного аппарата «Суперкам» Центрального военного округа обеспечил наведение на цель артиллерии, а также контроль поражения украинского командного пункта и личного состава националистов на Красно-Лиманском направлении. Бойцы ежедневно днем и ночью выполняют воздушную разведку на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения для выявления скрытного перемещения противника.

Расчет БПЛА тесно взаимодействует с артиллеристами. Благодаря их слаженным действиям, были уничтожены американские бронеавтомобили «Хамви» и М-113, гаубицы М777, командный пункт, личный состав и ряд других целей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Западная техника наблюдается. Очень много легкобронированной западной техники. Артиллерия западная», - отмечает старший оператор расчета БПЛА с позывным «Труф».

Конструктивное исполнение с модульной архитектурой позволяет оперативно менять полезные нагрузки беспилотника и варьировать состав бортового оборудования. Высокая устойчивость и хорошая управляемость позволяют использовать «Суперкам» в сложных метеоусловиях.

Ранее в МО РФ показали кадры, как беспилотник уничтожил опорный пункт боевиков в зоне спецоперации. Место, где находились боевики, было с пулеметными точками и противотанковыми средствами поражения.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.