Армия спецоперация Российский беспилотник уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации Вражеский опорный пункт засекли с воздуха, после чего по нему нанесли удар беспилотником. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Опорный пункт украинских националистов с пулеметными точками и противотанковыми средствами поражения уничтожен ударным беспилотником в зоне спецоперации. Видео боевого применения БПЛА публикует Минобороны РФ. Ранее российские военнослужащие уничтожили опорный пункт украинских националистов на Южно-Донецком направлении при помощи ударных дронов. Операторы БПЛА вскрыли позиции боевиков с оборудованными долговременными укреплениями. Точным ударом дронов опорный пункт с живой силой был уничтожен. Также в оборонном ведомстве показали уничтожение украинской бронемашины экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Броневик вместе с экипажем взлетел на воздух после точного попадания управляемой ракеты. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика