Российский беспилотник уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Опорный пункт украинских националистов с пулеметными точками и противотанковыми средствами поражения уничтожен ударным беспилотником в зоне спецоперации. Видео боевого применения БПЛА публикует Минобороны РФ.
Ранее российские военнослужащие уничтожили опорный пункт украинских националистов на Южно-Донецком направлении при помощи ударных дронов. Операторы БПЛА вскрыли позиции боевиков с оборудованными долговременными укреплениями. Точным ударом дронов опорный пункт с живой силой был уничтожен.
Также в оборонном ведомстве показали уничтожение украинской бронемашины экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Броневик вместе с экипажем взлетел на воздух после точного попадания управляемой ракеты.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.