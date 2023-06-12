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Российский беспилотник уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

17:09 12.06.2023
Вражеский опорный пункт засекли с воздуха, после чего по нему нанесли удар беспилотником.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Опорный пункт украинских националистов с пулеметными точками и противотанковыми средствами поражения уничтожен ударным беспилотником в зоне спецоперации. Видео боевого применения БПЛА публикует Минобороны РФ.

Ранее российские военнослужащие уничтожили опорный пункт украинских националистов на Южно-Донецком направлении при помощи ударных дронов. Операторы БПЛА вскрыли позиции боевиков с оборудованными долговременными укреплениями. Точным ударом дронов опорный пункт с живой силой был уничтожен.

Также в оборонном ведомстве показали уничтожение украинской бронемашины экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Броневик вместе с экипажем взлетел на воздух после точного попадания управляемой ракеты.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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