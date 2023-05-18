Небензя: Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине

Постпред РФ в ООН связал рост поставок вооружений НАТО на Украину с ее желанием эскалации конфликта.

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Растущие поставки вооружений Киеву показывают, что страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ в организации Василий Небензя.

Дипломат отметил, что поток оружия на Украину идет по нарастающей. При этом страны Запада утверждают, что не вовлечены в конфликт, а «только помогают Украине защитить себя». Однако это не так.

«В реальности все ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине», - заявил Небензя.

Растущий поток оружия показывает, что североатлантический альянс настроен на эскалацию и не заинтересован ни в каком мирном урегулировании конфликта, добавил российский дипломат.

Поставки все более мощных систем оружия и поддержка киевского режима Киеву данными для нанесения ударов делают страны Запада соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов, сказал Небензя.

Постпред РФ отметил, что цели спецоперации на Украине будут выполнены. Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности.

Ранее Россия распространила в ООН заявления главы ГУР Украины Буданова об убийствах россиян. В письме российской стороны сказано, что это вопиющий пример ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку.