Шварценеггер заявил о желании баллотироваться в президенты США

Законы США запрещают иммигрантам участвовать в выборах президента, поэтому Арнольд Шварценеггер не может претендовать на пост главы Белого дома.

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Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил о готовности побороться за пост президента США, имей он на это право. По мнению героя боевиков, он знает, как одержать победу в поединке за пост главы Белого дома.

«Я очень ясно представляю, как я бы мог выиграть эти выборы», - рассказал Шварценеггер в интервью изданию People.

Проверить тактику Железного Арни на практике не получится. Законы США запрещают иммигрантам претендовать на пост президента. Хотя политический багаж у актера имеется. В резюме Шварценеггера должность губернатора Калифорнии.

Ранее несостоявшийся президент Соединенных Штатов попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Актер ехал на своем внедорожнике, когда перед ним повернула велосипедистка. Избежать столкновения не удалось. Женщину госпитализировали, Шварценеггер забрал ее велосипед с места аварии для починки.