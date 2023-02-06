TMZ: Шварценеггер сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе

Пострадавшая в ДТП с Арнольдом Шварценеггером резко повернула на велосипеде перед его автомобилем и попала под колеса.

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Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Как сообщает портал TMZ, артист находился за рулем своего автомобиля, когда перед ним резко повернула женщина на велосипеде. Шварценеггер не успел среагировать и нажать на тормоз. Пострадавшую с места дорожной аварии госпитализировали, о тяжести ее травм не сообщается. Известно, что актер забрал велосипед женщины для починки.

Ранее стало известно, что другой известный американский актер Алек Болдуин получили статус обвиняемого в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина». По мнению окружного прокурора, Болдуин «был обязан проверить пистолет, который ему дали для подготовки к съемкам».

Напомним, трагедия произошла в октябре 2021 года. Тогда от случайного выстрела погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелые ранения. До сих пор полиция пытается выяснить, кто зарядил бутафорский пистолет боевыми патронами вместо положенных в таких случаях холостых.