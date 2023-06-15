Карчаа: на территории ЗАЭС никогда не было ударной техники

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С территории Запорожской АЭС никогда не открывали огонь, так как на ее территории не базируются ударные виды вооружений. Об этом «Звезде» заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Все принципы, которые господин Гросси провозгласил, мы и так реализовывали. Еще 1 сентября прошлого года Гросси произнес фразу, что по ЗАЭС и по любому другому ядерному объекту нельзя стрелять никогда, ничем и ни под какими предлогами. На территории АЭС никогда не было ни одного вида ударной техники, никаких ударов отсюда даже в теории не могло произойти», - заявил Карчаа.

Между тем, угроза прямого удара по ЗАЭС возрастает. Такое заявление сделал гендиректор Росатома Алексей Лихачев на полях ПМЭФ-2023. По его словам, Киев оставляет за собой право вести себя так, как считает нужным, что крайне опасно для крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Сегодня на ЗАЭС работает делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с его директором Рафаэлем Гросси. Он осмотрел территорию станции и заявил о серьезном положении на объекте в свете ЧП на Каховской ГЭС. Однако, по его словам, воды для охлаждения станции достаточно для безопасной работы объекта.