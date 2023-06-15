«Фонтанка»: троллейбусный маршрут изменили из-за крупного пожара в Петербурге

© Видео: Центральный район – сердце Петербурга, VK © Фото: dom_astramarine, ВКонтакте

Жители Петербурга распространяют кадры крупного пожара в районе ЖК «Астра Марин» на проспекте Обуховской обороны. На кадрах видны клубы черного дыма. По данным издания «Фонтанка», из-за задымления некоторые троллейбусы изменили маршрут.

Дым виден за мостом Александра Невского на левом берегу Невы. Предположительно в районе дома 7-9 по Перевозной набережной горят покрышки на площади 40 квадратных метров, пишет издание. По его информации, из-за пожара на Фаянсовой улице изменен троллейбусный маршрут № 16.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании Центробанка в Москве. Помощь экстренных служб не потребовалась. Возгорание было ликвидировано.