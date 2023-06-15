Пожар произошел в здании Центробанка в Москве

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пожар произошел в здании Банка России на Неглинной улице в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «112». Как утверждается, возгорание было в электрощитовой.

В столичном главке МЧС «Звезде» подтвердили, что поступала заявка с Неглинной улицы, помощь экстренных служб не потребовалась. Возгорание было ликвидировано.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений все было проверено, выяснилось, что произошло короткое замыкание», - говорится в сообщении.

Сегодня пожар произошел также на востоке Москвы. Возле строящегося ЖК на Амурской улице вспыхнули стройматериалы, площадь пожара достигала 20 «квадратов». Кадры с места ЧП публиковали очевидцы.