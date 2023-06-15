В МО РФ сообщили об ударе по местам производства украинских ударных беспилотников

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что все назначенные объекты были поражены.

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Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по местам производства ударных беспилотников на Украине. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов», - сказал он на брифинге.

По словам представителя российского оборонного ведомства, все назначенные объекты поражены.

Конашенков рассказал и о попытках киевских формирований вести наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях и доложил об отражении атак противника за сутки.

Представитель Минобороны также сообщил об уничтожении двух украинских истребителей Су-27. Один из них был сбит в районе Красноармейска, другой в районе Краматорска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.