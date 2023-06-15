В МО РФ сообщили об ударе по местам производства украинских ударных беспилотников
Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по местам производства ударных беспилотников на Украине. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов», - сказал он на брифинге.
По словам представителя российского оборонного ведомства, все назначенные объекты поражены.
Конашенков рассказал и о попытках киевских формирований вести наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях и доложил об отражении атак противника за сутки.
Представитель Минобороны также сообщил об уничтожении двух украинских истребителей Су-27. Один из них был сбит в районе Красноармейска, другой в районе Краматорска.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.