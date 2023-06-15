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Bild: Швейцария продаст Германии 25 списанных Leopard для их передачи Киеву

Дмитрий Трунов
16:45 15.06.2023
До сих пор эта страна отказывалась поставлять оружие Украине, ссылаясь на нейтралитет.
Bild: Швейцария продаст Германии 25 списанных Leopard для их передачи Киеву
© Фото: IMAGO, BjÃ¶rn Trotzki, GlobalLookPress
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Швейцария хочет продать 25 из своих 96 списанных танков Leopard 2 обратно в Германию, пишет Bild. Оттуда после модернизации они должны отправиться на Украину.

До сих пор эта страна отказывалась поставлять оружие Киеву, ссылаясь на нейтралитет. Закон даже запрещал Германии поставлять на Украину собственные боеприпасы для зенитной установки Gepard - потому что они были произведены в Швейцарии.

Накануне депутаты большой палаты швейцарского парламента проголосовали за списание танков Leopard. Это обязательное условие для их поставки в Германию. Однако это решение должен еще поддержать сенат. После этого последнее слово остается за правительством, которое уже заявляло об одобрении.

В четверг 15 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Швейцарии в формате видеообращения. Правоконсервативная партия заявляла о намерении пропустить выступление, назвав его речь вмешательством в швейцарскую политику.

Пока вокруг передачи танков Киеву через Германию продолжаются дискуссии. Депутаты от «зеленых» и социал-демократов выступают за усиление поддержки Украины. Консервативные силы ссылаются на 200-летнее требование Швейцарии о нейтралитете, которое удерживает ее от войн.

Ранее сенат Швейцарии поддержал закон, позволяющий реэкспорт на Украину швейцарского оружия.

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