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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Москву с официальным визитом. Самолет алжирского лидера приземлился в аэропорту «Внуково-2». Среди встречающих высокого гостя заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Абдельмаджид Теббун прошелся к терминалу по красной дорожке вдоль которой выстроился почетный караул и военный оркестр. Музыканты исполнили государственные гимны России и Алжира. Данный визит готовился с марта. Именно тогда российский президент пригласил своего алжирского коллегу посетить Москву. Предполагается, что два лидера проведут переговоры и подпишут ряд документов о развитии двусторонних отношений.

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы выйти из зерновой сделки. До сих пор российские власти соблюдали договоренности, чтобы поддержать нуждающиеся страны. Путин сказал также, что большая часть украинского зерна идет в развитые государства, а нуждающиеся страны не получают от сделки практически ничего. Поэтому Москва намерена обсудить ситуацию с поставками продовольствия со странами Африки.