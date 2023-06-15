Песков заявил, что идея приватизации в России находится на повестке дня

Госимущество в итоге должно оказаться в частных руках и стать более эффективным, прибыльным, обеспечить новые рабочие места, сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Идея приватизации всегда на повестке дня и поддерживается правительством, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и помощника президента Максима Орешкина, которые на Петербургском международном экономическом форуме высказались за приватизацию госактивов.

По словам Пескова, идея приватизации широко поддерживается в правительстве. Госимущество в итоге действительно должно оказаться в частных руках и стать более эффективным, прибыльным, обеспечить новые рабочие места, сказал он. Однако это не касается отраслей, где частный сектор не может обеспечить консолидированное развитие отрасли, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля отметил, что в рамках проведения приватизации важно не допустить раздачу государственного добра за бесценок.

В ходе ПМЭФ-2023 председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что приватизацию нужно проводить и в стране есть «что приватизировать без ущерба стратегическим интересам». Помощник президента РФ Максим Орешкин сказал, что приватизация применима в тех случаях, когда государство выходит из неэффективных активов с выгодой для себя.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2023 заявил, что РФ в борьбе с санкциями «нарастила мышцы и выработала антитела».