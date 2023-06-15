Набиуллина заявила, что замедление техпрогресса станет следствием трансформации экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что это будет иметь последствия для внутренней и внешней политики.

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Вычет из глобального роста и замедление технологического прогресса станут следствием трансформации мировой экономики. С таким заявлением на сессии Петербургского международного экономического форума выступила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Конфигурация мировой экономики меняется. И следствием этого будет вычет из глобального роста и возможное замедление технологического прогресса, мы должны учитывать этот риск», - сказала она.

По словам главы ЦБ РФ, это будет иметь последствия как для внутренней, так и для внешней политики. Набиуллина отметила, что в последнее время многие государства активно применяют промышленную политику для проведения импортозамещения или возвращения инвестиции и производства в свою страну.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2023 заявил, что РФ в борьбе с санкциями нарастила мышцы и выработала антитела. По его словам, Россия обеспечила технологический суверенитет и создала независимые системы, которые позволяют стране развиваться дальше.