Испания отказала в выдаче виз молодежной сборной России по борьбе

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Испания отказала в выдаче виз молодежной сборной РФ по борьбе (до 20 лет), а также тренерам и специалистам команды для участия в чемпионате Европы, который пройдет в городе Сантьяго-де-Компостела с 26 июня по 2 июля. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Ничего страшного, будем сильнее, работаем дальше», - цитирует ТАСС слова Михаила Мамиашвили.

Напомним, ранее Международная федерация футбола продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами России и Украины для иностранных игроков и тренеров. Оно будет действовать до 30 июня 2024 года.

Отмечается, что данная мера может приниматься при условии, что клубы должны быть проинформированы об этом решении до 1 июля 2023 года.