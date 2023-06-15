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Экономист Разуваев: повышение ставки ЕЦБ грозит усугублением рецессии в еврозоне

Дмитрий Трунов
15:57 15.06.2023
Повышение ставки немного играет в пользу укрепления евро против других мировых валют. Но и ухудшает ситуацию в реальном секторе, ведет к росту безработицы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Andreas Arnold, dpa, GlobalLookPress
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Повышение ставки Европейским центральным банком может усугубить рецессию в еврозоне, сказал «Звезде» экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Так он прокомментировал решение регулятора поднять базовую процентную ставку до 4%.

По его словам, это стандартная мера борьбы с инфляцией. Однако она хорошо работает против монетарной инфляции, но не очень работает против инфляции издержек.

«То есть они в пандемию напечатали много денег - эту инфляцию они сбивают. А рост цен на энергоносители они не сбивают», - сказал Разуваев.

Повышение ставки немного играет в пользу укрепления евро против других мировых валют. Но и ухудшает ситуацию в реальном секторе, а также ведет к росту безработицы.

«Скорее всего, рецессия в еврозоне усугубится. Но они считают, что борьба с инфляцией важнее. Что будет с немецкой промышленностью, когда закончатся совсем поставки российского газа - я не знаю. Это вопрос политический и тем более не в ведении ЕЦБ», - сказал финансовый аналитик.

Совет управляющих Европейского центрального банка на заседании 15 июня повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4%.

В апреле текущего года Россия стала единственной страной в Европе, где снизились цены на продукты и безалкогольные напитки.

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