Биржевая цена на газ в Европе выросла на 25% за день

После окончания отопительного сезона в ЕС газ стабильно дешевел, снижаясь в цене до $282 за 1 тысячу кубометров.

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Стоимость газа на лондонской бирже ICE в ходе торгов в четверг, 15 июня, составила $550 за 1 тысячу кубических метров. Это на 25% выше, чем в начале дня. Такой высокий уровень цены в Европе наблюдается впервые с апреля.

После окончания отопительного сезона в ЕС газ стабильно дешевел, снижаясь в цене до $282 за 1 тысячу кубометров. На стоимости топлива сказывались высокие запасы в европейских подземных хранилищах. Они сейчас заполнены примерно на 70%.

Рост стоимости газа могли спровоцировать приближающаяся жара, авария на СПГ-заводе Hammerfest на севере Норвегии, а также опасения, что Киев откажется от транзита российского природного газа через территорию Украины.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что отказ Киева продлевать соглашение с Россией на транзит газа грозит немецкой экономике остановкой. Соответствующее соглашение между РФ и Украиной истекает в конце 2024 года.