Разъяренный бык насмерть забодал женщину в Курской области

После того как разъяренное животное удалось поймать, у быка взяли анализы на возможное наличие бешенства.

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В Курской области бык насмерть забодал женщину. Трагедия произошла в селе Солдатское. Животное отвязалось и покинуло стойло. Когда хозяева попытались вернуть быка в загон, он выбежал на луг. В это время там находилась супружеская пара. Женщина, на которую напал бык, погибла на месте. Мужчину госпитализировали, о его состоянии не сообщается, пишут «Известия».

Быка удалось поймать только через несколько часов. Ветеринарные врачи взяли у животного анализы на возможное наличие бешенства. Проводится проверка.

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