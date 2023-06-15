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Разъяренный бык насмерть забодал женщину в Курской области

Ян Брацкий
15:27 15.06.2023
После того как разъяренное животное удалось поймать, у быка взяли анализы на возможное наличие бешенства.
Разъяренный бык насмерть забодал женщину в Курской области
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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В Курской области бык насмерть забодал женщину. Трагедия произошла  в селе Солдатское. Животное отвязалось и покинуло стойло. Когда хозяева попытались вернуть быка в загон, он выбежал на луг. В это время там находилась супружеская пара. Женщина, на которую напал бык, погибла на месте. Мужчину госпитализировали, о его состоянии не сообщается, пишут «Известия».

Быка удалось поймать только через несколько часов. Ветеринарные врачи взяли у животного анализы на возможное наличие бешенства. Проводится проверка.

В начале года российские ученые совершили настоящий прорыв, сумев получить потомство от клонированной коровы. По мнению специалистов, это поднимет сельское хозяйство и науку на новый уровень.

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