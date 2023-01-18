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Российские ученые впервые смогли получить потомство от клонированной коровы

Екатерина Радомская
Ирина Елагина
22:20 18.01.2023
Российские ученые сумели доказать, что кронированные животные способны размножаться, а их детеныши жизнеспособны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Живой прорыв российской науки сегодня показали журналистам - впервые полученное потомство от клонированной коровы. Абсолютно здоровый теленок родился в канун Нового года. Ему уже придумали имя. Животное находится под ежедневным контролем ветеринаров. По словам специалистов, это лишь первый шаг к новому способу воспроизводства рогатого скота, который поднимет сельское хозяйство на иной уровень. В том как редактируются гены разбиралась корреспондент Катерина Радомская.

Казалось бы, обычная корова бежево-коричневого окраса, спокойно стоит в загоне, щиплет сено. Цветочек, так ее зовут, на многочисленные камеры внимания почти не обращает, - привыкла уже. Первая в России клонированная корова впервые дала потомство, - знаковое событие для отечественной науки. Теленка назвали Декабристкой в честь месяца рождения.

Самый желанный предновогодний подарок преподнесла Цветочек ученым - в пятом часу утра 30 декабря сама родила Декабристку и сразу же с нее сцедили молоко. В большой научной семье пополнение. Теперь главное, чтобы Декабристка росла здоровой.

«Позвонили и мне сказали, что родился теленок. Мы все пришли и бурно радовались, что он родился, как он встает на ножки, как он пьет. Беременность абсолютно без осложнений протекала, в срок отелилась. Генетика у Декабристки хорошая, как говорится, не с улицы взятая, но в целом, это обычный бык, который используется в селекции», - рассказала Галина Сингина, завлаборатории экспериментальной эмбриологии ВИЖ им. Л.К. Эрнста.

Отец Декабристки - бык симментальской породы, мама такой же породы, но была рождена методом соматического клонирования.

«Мы берем не только чужеродною клетку в качестве донора ядра, но и клетку на другой стадии развития, где эмбрион гены заблокированы. Нам не только нужно произвести процедуру клонирования, но и провести репрограммирование ядро заставить думать, что оно эмбриональное», - пояснил Алексей Дейкин, кандидат биологических наук, директор объединенного центра генетических технологий НИУ БелГУ.

Массовое клонирование сельскохозяйственных животных - пока задача из разряда фантастики. Но сегодня российские ученые-биологи, зоотехники, эмбриологи, цитологи, сделали большой шаг в этом направлении, раз и навсегда опровергнув мнение, что детеныши клонированных животных не смогут выжить.

«Сейчас создается банк эмбрионов сельхозживотных, где будут сосредоточены генетические селекционные достижения отечественных ученых, для того, чтобы эта инновационная лабораторная научная база стала плодородным материалом для дальнейшего мультиплицирования», - сообщил Георгий Филимонов, заместитель председателя правительства Московской области.

Есть и еще одно достижение: ученые проверили в деле технологии соматического клонирования. Здесь говорят, что обкатав эти методики, можно будет точечно редактировать геном сельскохозяйственных животных. Быстро создавая новые породы, которые, например, не только больше молока дают, но и будут устойчивы к болезням и суровому российскому климату.

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