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Космос ошибок не прощает: в Омске показали заключительные тесты модуля «Ангары-А5» перед запуском с Восточного

Павел Ремнев
Марина Крижановская
12:12 12.04.2023
На предприятии рассказали, что для предварительных тестов агрегатов и систем технического и стартового комплекса на космодром привезут полноразмерный электрозаправочный макет «Ангары».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Последний модуль ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» проходит заключительные тесты на контрольно-испытательном стенде. Специалисты уже проверили работу систем подачи топлива и то, какие вибрации может выдержать ракета.

Заключительная стадия - автоматика тестирует электрику, то есть правильно ли соединились электрические цепи при монтаже всего этого огромного модуля. Корреспондент «Звезды» Павел Ремнев в Омске был допущен на производственное объединение «Полет», специализирующееся на выпуске ракетно-космической и авиационной техники.

«Ангара-А5» будет доставлена на космодром Восточный в Амурской области в сентябре. Сейчас она готовится к летным испытаниям. Но уже в мае для предварительных тестов агрегатов и систем технического и стартового комплекса в Архангельскую область на космодром Плесецк привезут полноразмерный электрозаправочный макет «Ангары».

© ТРК «Звезда»

Так как в космосе ошибки недопустимы, то на Восточный, где подготавливают стартовый стол, сначала привезут не настоящую ракету, а ее копию. «Ангара-НЖ», то есть «наземная, жидкостная». Один в один с оригиналом. Все это нужно для того, чтобы потом на космодроме техники смогли как бы примерить копию к стартовому столу, заправить, провести тесты во избежание будущих проблем со стартом уже настоящей «Ангары». Прямо из помещения цеха начинается железная дорога, по которой состав с ракетой поедет на космодром.

В процессе подготовки к первому в России старту «Ангары» с Восточного применяют даже спиртовые салфетки. В цеху окончательной сборки в настоящее время занимаются двигателями. Мощность каждого - 1 500 000 лошадиных сил. У сварщика 5-го разряда Михаила Лопатина эта «Ангара-А5» тоже пятая на счету.

«Очень тонкая работа. Можно сказать, ювелирная. Мелкие детальки, бывают и большие детали, но тут в основном мелкие. Тут нельзя ошибаться, потому что это может привести к очень плачевным последствиям», - пояснил сварщик Михаил.

Он добавил, что может произойти утечка топлива и возгорание, взрыв - и тогда погибнет вся ракета.

Космодром Восточный расположен ближе к экватору, чем другие российские площадки, а это значит, что требуется меньший расход топлива для выхода на орбиту. В Омске же работа в цехе окончательной сборки идет круглые сутки. Предприятие готово выйти на серийное производство - выпускать четыре или пять тяжелых ракет-носителей в год.

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