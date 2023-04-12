Космос ошибок не прощает: в Омске показали заключительные тесты модуля «Ангары-А5» перед запуском с Восточного
Последний модуль ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» проходит заключительные тесты на контрольно-испытательном стенде. Специалисты уже проверили работу систем подачи топлива и то, какие вибрации может выдержать ракета.
Заключительная стадия - автоматика тестирует электрику, то есть правильно ли соединились электрические цепи при монтаже всего этого огромного модуля. Корреспондент «Звезды» Павел Ремнев в Омске был допущен на производственное объединение «Полет», специализирующееся на выпуске ракетно-космической и авиационной техники.
«Ангара-А5» будет доставлена на космодром Восточный в Амурской области в сентябре. Сейчас она готовится к летным испытаниям. Но уже в мае для предварительных тестов агрегатов и систем технического и стартового комплекса в Архангельскую область на космодром Плесецк привезут полноразмерный электрозаправочный макет «Ангары».