Космос ошибок не прощает: в Омске показали заключительные тесты модуля «Ангары-А5» перед запуском с Восточного

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Так как в космосе ошибки недопустимы, то на Восточный, где подготавливают стартовый стол, сначала привезут не настоящую ракету, а ее копию. «Ангара-НЖ», то есть «наземная, жидкостная». Один в один с оригиналом. Все это нужно для того, чтобы потом на космодроме техники смогли как бы примерить копию к стартовому столу, заправить, провести тесты во избежание будущих проблем со стартом уже настоящей «Ангары». Прямо из помещения цеха начинается железная дорога, по которой состав с ракетой поедет на космодром.

В процессе подготовки к первому в России старту «Ангары» с Восточного применяют даже спиртовые салфетки. В цеху окончательной сборки в настоящее время занимаются двигателями. Мощность каждого - 1 500 000 лошадиных сил. У сварщика 5-го разряда Михаила Лопатина эта «Ангара-А5» тоже пятая на счету.

«Очень тонкая работа. Можно сказать, ювелирная. Мелкие детальки, бывают и большие детали, но тут в основном мелкие. Тут нельзя ошибаться, потому что это может привести к очень плачевным последствиям», - пояснил сварщик Михаил.

Он добавил, что может произойти утечка топлива и возгорание, взрыв - и тогда погибнет вся ракета.

Космодром Восточный расположен ближе к экватору, чем другие российские площадки, а это значит, что требуется меньший расход топлива для выхода на орбиту. В Омске же работа в цехе окончательной сборки идет круглые сутки. Предприятие готово выйти на серийное производство - выпускать четыре или пять тяжелых ракет-носителей в год.