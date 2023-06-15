МО РФ показало кадры уничтожения бронемашины врага экипажем вертолета «Аллигатор»

«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко

Ранее МО РФ показало, как украинские боевики ощутили на себе, что такое российский «Суперкам». Этот беспилотник навел артиллерию, которая поразила командный пункт врага.

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