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МО РФ показало кадры уничтожения бронемашины врага экипажем вертолета «Аллигатор»

10:10 15.06.2023
Вражеская бронетехника была уничтожена армейской авиацией на Запорожском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники. 

Выдвижение неприятельской бронемашины на Запорожском направлении обнаружил экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор». Выполнив все необходимые манипуляции, экипаж пустил управляемую ракету. 

Попадание!

Бронемашина ВСУ поражена. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, результатом удара стало уничтожение украинской бронированной машины. 

Экипаж разделил ее участь. 

Ранее МО РФ показало, как украинские боевики ощутили на себе, что такое российский «Суперкам». Этот беспилотник навел артиллерию, которая поразила командный пункт врага. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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