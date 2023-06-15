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NYT: атомная энергетика США на треть зависит от обогащенного урана из России

Дмитрий Трунов
14:56 15.06.2023
Американские компании платят около одного миллиарда долларов в год дочерним компаниям Росатома за покупку топлива.
NYT: атомная энергетика США на треть зависит от обогащенного урана из России
© Фото: Christian Ohde, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Примерно треть используемого в США обогащенного урана импортируется из России, самого дешевого производителя в мире, пишет The New York Times. Это один из наиболее значительных оставшихся денежных потоков из Соединенных Штатов в Россию, и он продолжается, несмотря на напряженные усилия американцев по разрыву экономических связей с Москвой.

Американские компании платят около одного миллиарда долларов в год дочерним компаниям Росатома за покупку топлива, которое производит более половины безэмиссионной энергии США. Зависимость США от ядерной энергетики будет расти, поскольку страна стремится уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

Но ни одна американская компания не обогащает уран. Большая часть остального импортируется из Европы. Последняя, меньшая, часть производится британско-голландско-германским консорциумом, работающим в Америке. Почти дюжина стран мира зависит от обогащенного урана из России более чем наполовину.

США когда-то доминировали на рынке. Но потом была заключена сделка по покупке обогащенного урана между Москвой и Вашингтоном, направленная на продвижение российской мирной ядерной программы после распада Советского Союза, говорится в публикации. После этого США полностью прекратили обогащение урана.

Американским компаниям потребуется больше 10 лет, чтобы произвести объемы, способные конкурировать с Росатомом. Эта зависимость делает действующие и будущие атомные электростанции в Соединенных Штатах уязвимыми перед прекращением Россией продаж обогащенного урана, пишет издание.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в атомной отрасли ряд стран ничем не гнушается в борьбе на международном рынке. Так он прокомментировал возможность введения санкций против российской атомной отрасли.

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