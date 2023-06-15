В стране и мире Захарова заявила, что Запад спонсирует теракты киевского режима Анна Назайкина Террористические действия Киева уже никто не может скрыть, подчеркнула дипломат. © Фото: Petrov Sergey, news.ru, GlobalLookPress Читайте нас на: Киев совершает теракты, которые спонсируются западными странами, заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Киевский режим совершает теракты, это уже очевидно, никто не может это скрыть», - сказала она в беседе с RT. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты, Британия, Европейский союз и НАТО материально поддерживают действия Украины, поэтому спонсируют террористические акции. «Кто же ему (Киеву. - Прим. ред.) в этом помогает? Кто оказывает поддержку финансовую, материальную, то есть то, что называется спонсорством? Западные режимы - Вашингтон, Лондон, Брюссель, ну и, соответственно, натовские страны», - сказала Захарова. Ранее дипломат, отвечая на заявление американского сенатора Линдси Грэма об «удачном вложении денег в смерть русских», привела факты финансирования гитлеровского режима американскими компаниями. Экспертное мнение и аналитика