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Путин поднял пальцы вверх после запуска движения на новых участках трасс на юге России

Максим Крюков
13:45 15.06.2023
Запуск участков ускорит автомобильный поток по трассе М-4, которая является основной магистралью движения на юг России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин дал старт началу автомобильного движения на обходе города-спутника Ростова-на-Дону Аксая и на дальнем западном обходе Краснодара. Церемония, в которой также принял участие заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, прошла в формате видеоконференции.

Автодороги протяженностью 35,5 километра без светофоров и пересечений в одном уровне способствуют значительной разгрузке подъездов к Ростову-на-Дону и Краснодару от транзитного потока, а также улучшат экологическую ситуацию в городах. Помимо этого, запуск участков позволит ускорить поток машин по трассе М-4 «Дон», которая является основной магистралью, ведущей на юг России.

«Прошу разрешения на запуск», - сказал Хуснуллин.

После этого глава Российского государства сказал: «Разрешаю». «Поехали!» - скомандовал вице-премьер РФ. После этого начался торжественный проезд колонн строительной техники по всем открываемым участкам дорог.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что Россия планирует построить трассу в обход Каспийского моря. В реализации масштабного проекта также участвуют Казахстан и Туркменистан.

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