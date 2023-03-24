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Хуснуллин: Россия планирует построить трассу в обход Каспия

Максим Крюков
04:05 24.03.2023
По словам вице-премьера РФ, в мае этого года Россия собирается обсудить данный проект с Казахстаном и Туркменистаном.
Хуснуллин: Россия планирует построить трассу в обход Каспия
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на форуме «Россия - исламский мир: KazanForum» Москва намерена провести переговоры с Казахстаном и Туркменистаном касательно строительства трассы в обход Каспийского моря.

«Восемнадцатого мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение», - передает его слова РИА Новости.

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетили с рабочим визитом Туркменистан. После чего стало известно, что государства обсуждают строительство совместного дорожного проекта - автомагистраль вдоль восточного побережья Каспия.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя заявил, что в 2024 году вокруг Азовского моря будет завершено строительство автомобильного кольца, создать которое поручил президент России. Кроме того, по его словам, в этом году завершится строительство трассы М-4 «Дон» с обходом Аксая, а также дорога в обход Краснодара.

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