Орешкин заявил, что половина покинувших Россию прошлой осенью жителей вернулась

Помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что в настоящее время в России индекс социального оптимизма населения находится на рекордном многолетнем максимуме.

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Половина тех жителей, которые уехали из России осенью прошлого года, уже вернулись обратно. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме - 2023.

«У нас с точки зрения населения страны вот эти уехавшие и приехавшие - они сейчас на самом деле активно возвращаются», - сказал он.

По его словам, согласно банковской статистике, «уже почти половина из тех, кто осенью уехал, в страну вернулись». Как отметил помощник Владимира Путина, для государства очень важен уровень показателя оптимизма у населения.

Кроме того, Орешкин, ссылаясь на мнение социологов, заявил, что в настоящее время в России индекс социального оптимизма населения находится на рекордном многолетнем максимуме.

«Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно, а продолжалась в позитивном тренде», - резюмировал помощник главы Российского государства.

На сессии ПМЭФ-2023 также выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он заявил, что его KPI на следующий год - чтобы пессимисты вернулись в Россию. По словам главы ведомства, он думал, что «все пессимисты разъехались, остались одни оптимисты».