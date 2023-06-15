Силуанов заявил, что его KPI на следующий год - чтобы пессимисты вернулись в Россию

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума - 2023, заявил, что его KPI (показатель достижения успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей) на следующий год - чтобы пессимисты вернулись в страну.

По словам главы ведомства, он думал, что «все пессимисты разъехались, остались одни оптимисты». Помощник президента РФ Максим Орешкин в ответ на заявление Силуанова сказал, что большая часть покинувших Россию уже вернулись в страну.

Кроме того, на заседании ПМЭФ министр финансов заявил, что Россия обеспечила технологический суверенитет и создала независимые системы, которые позволяют стране развиваться дальше. Со слов Силуанова, РФ в борьбе с санкциями, которые вводят страны Запада, нарастила мышцы и выработала антитела.