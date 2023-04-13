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Мединский указал на необходимость объяснять школьникам неизбежность начала СВО

Игнат Далакян
13:16 13.04.2023
Мединский объяснил, что украинская пропаганда сейчас не фальсифицирует историю, а создает фантазийную параллельную реальность.
Мединский указал на необходимость объяснять школьникам неизбежность начала СВО
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что необходимо объяснять школьникам неизбежность начала специальной военной операции РФ на Украине.

Мединский считает, что украинская пропаганда пытается сейчас заниматься историческим перепрограммированием.

«Они конструируют фантазийную параллельную реальность, ведь сейчас речь не идет о фальсификации истории, речь идет об историческом перепрограммировании», - сказал Мединский в интервью РБК.

Он добавил, что сейчас факты не искажаются, а закладываются в голову совсем новые.

Помощник российского президента также рассказал о новом учебнике по истории России, который готовится к выпуску. В нем будет освещена тема спецоперации.

«Конечно, СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», - отметил Владимир Мединский.

Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по истории будет готов к началу учебного года. По словам министра, учебник с новым разделом про СВО будет подготовлен для старших классов.

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