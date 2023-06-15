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Украинский беспилотник взорвался в Белоруссии

Анна Касаткина
13:14 15.06.2023
Беспилотник сдетонировал после попадания в него пули пограничника.
© Видео: gpk.gov.by © Фото: gpk.gov.by
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Белорусские пограничники сбили в Гомельской области прилетевший со стороны Украины беспилотник. Об этом сообщает в Telegram Пограничный комитет республики.

Уточняется, что инцидент произошел в конце мая. Пограничники услышали гул двигателя, а затем увидели БПЛА, двигавшийся по территории Белоруссии со стороны Украины.

«В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике», - уточнили в пограничной службе.

После осмотра места обнаружены и изъяты металлические элементы со следами термического воздействия. Установлено, что после попадания пули произошел подрыв установленного на борту дрона боеприпаса.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что над территорией полуострова за минувшие ночь и утро зафиксировали девять беспилотников. Шесть было сбито, три - заглушено, один сдетонировал в селе Докучаево.

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