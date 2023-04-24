В Госдуме предложили ввести дополнительный налог для иноагентов

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Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров предложил ввести дополнительный налог для лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента. Вырученные средства могут быть направлены на социальную поддержку детей-сирот. Федоров отметил, что на данный момент иноагенты имеют те же налоговые условия, что и иные компании и граждане РФ, при этом государства и институты, которые финансируют иноагентов, оказывают санкционное давление на Россию.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов с последующим целевым перечислением полученных денежных средств на социальную поддержку детей-сирот», - цитирует RT обращение депутата Федорова.

В начале этого года правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Задачами государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах.