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Карты «Мир» начали принимать в Венесуэле

Анна Касаткина
12:27 15.06.2023
Система «Мир» работает уже почти в 10 странах, еще 15 планируют ее внедрить.
Карты «Мир» начали принимать в Венесуэле
© Фото: Juan Carlos Hernandez, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Венесуэла запустила российскую платежную систему «Мир». Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал президент ЦБ латиноамериканской страны Каликсто Хосе Ортега Санчес.

Ортега Санчес заявил, что платежная система «уже работает», отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Система «Мир» на текущий момент работает почти в 10 странах, еще 15 выразили готовность внедрить ее.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия могут утвердить взаимный прием карт двух стран - российской платежной системы «Мир» и индийской RuPay. Это поможет гражданам совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в своих странах, пишет газета The Economic Times.

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