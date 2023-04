В стране и мире В Индии может начать работу российская платежная система «Мир» Максим Крюков По данным The Economic Times, Москва и Нью-Дели могут создать единый платежный интерфейс Национальной платежной корпорации Индии и системы быстрых платежей Центробанка России. © Фото: Bulkin Sergey news.ru globallookpress.com Читайте нас на: Российская Федерация и Индия могут утвердить взаимный прием карт двух стран - российской платежной системы «Мир» и индийской RuPay. Об этом пишет индийская ежедневная газета The Economic Times. «По словам источников, взаимный прием карт RuPay (Индия) и "Мир" (Россия) поможет гражданам Индии и России совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в своих странах», - говорится в материале. Как отмечает издание, участники встречи, сопредседателями которой были глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и вице-премьер РФ Денис Мантуров, также пришли к соглашению касательно изучения возможности по созданию единого платежного интерфейса Национальной платежной корпорации Индии и системы быстрых платежей Центробанка России. Помимо этого, стороны решили рассмотреть возможность внедрения Сервисного бюро Системы финансовых сообщений ЦБ РФ для трансграничных платежей. Автор публикации напомнил, что в настоящее время платежи из России в Индию и наоборот осуществляются через систему SWIFT. Ранее газета The Washington Post получила разведанные об отказе Индии и других стран поддерживать США против России. Согласно секретным материалам, Бразилия, Египет, Индия и Пакистан стремятся остаться в стороне в противостоянии Вашингтона, Москвы и Пекина и видят, как Россия держит удар санкций и показывает, что в состоянии «отражать давление Запада». Экспертное мнение и аналитика