В России разработали принципиально новые антидоты к отравляющим веществам
Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали для военных принципиально новые антидоты к отравляющим веществам. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова во время встречи с российским президентов Владимиром Путиным. По ее словам, разработаны также симптоматические и радиопротекторные препараты.
«Агентство делает все возможное, чтобы помочь нашим бойцам», - отметила руководитель агенства.
Вероника Скворцова доложила, что разработаны два препарата от токсического отека легких и судорожного синдрома. Уже в текущем году планируется начать клинические испытания.
Напомним, недавно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщил, что Министерство обороны имеет в своем распоряжении данные, которые в очередной раз доказывают разработку Соединенными Штатами биологического оружия на территории Украины.