© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали для военных принципиально новые антидоты к отравляющим веществам. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова во время встречи с российским президентов Владимиром Путиным. По ее словам, разработаны также симптоматические и радиопротекторные препараты.

«Агентство делает все возможное, чтобы помочь нашим бойцам», - отметила руководитель агенства.

Вероника Скворцова доложила, что разработаны два препарата от токсического отека легких и судорожного синдрома. Уже в текущем году планируется начать клинические испытания.

Напомним, недавно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщил, что Министерство обороны имеет в своем распоряжении данные, которые в очередной раз доказывают разработку Соединенными Штатами биологического оружия на территории Украины.