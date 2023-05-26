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Российское Министерство обороны имеет в своем распоряжении данные, в очередной раз доказывающие разработку Соединенными Штатами биологического оружия на территории Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

По его словам, с 2003 года в США наблюдались эпидемии гриппа птиц и факты его передачи человеку. При этом в Штатах не наблюдалось вспышек заболевший, несущих угрозу продовольственной безопасности - например ящур или чумы свиней.

«При этом американское военное ведомство активно изучает данные экономически значимые инфекции за переделами национальной территории в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников. Это еще раз подтверждает, что Соединенными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия», - заявил Кириллов.

В 2022 году, отметил начальник РХБЗ, была обнародована Национальная стратегия США по противодействию биологическим угрозам. Она имеет доктринальный характер и определяет, что управление биологическими рисками имеет жизненно важный приоритет. Эта стратегия регулирует создание Штатами архитектуру предупреждения, реагирования и нейтрализации биоугроз в своих национальных интересах.