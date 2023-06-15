В МИД РФ выразили демарш замглавы дипмиссии Канады из-за намерения Оттавы конфисковать Ан-124

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Заместитель главы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему выразили демарш из-за намерения Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Б. Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 г. грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр"», - говорится в сообщении.

Напомним, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита на Украину объявил, что передаст Киеву задержанный в прошлом году в Торонто российский Ан-124.

В МИД РФ заявили, что Москва подобное решение Оттавы расценивает как циничное воровство. Отмечается, что захваченный самолет летал в Торонто по заказу властей Канады, доставляя в страну препараты против COVID-19. В министерстве предупредили Оттаву, что такие шаги ведут к серьезным последствиям, которые скажутся на отношениях между странами.