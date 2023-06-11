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Правительство Канады арестовало российский Ан-124 для его конфискации

Марина Крижановская
03:16 11.06.2023
Тяжелый транспортный самолет может быть использован в интересах Украины.
Правительство Канады арестовало российский Ан-124 для его конфискации
© Фото: Александр Кряжев РИА Новости
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Власти Канады намерены арестовать удерживаемый ими российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан».

Отмечено, что правительство страны намерено его конфисковать и в дальнейшем использовать в интересах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Канады.

«Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолета, который сейчас находится в аэропорту Торонто», - информирует агентство.

Добавлено, что после ареста актива правительство Канады «будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством».

Самолет компании «Волга - Днепр» в прошлом году 27 февраля доставил в Канаду партию тестов на коронавирус из Китая. Позже ему было отказано в вылете из страны. В тот же день власти закрыли свое воздушное пространство для авиации России.

В апреле этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада передаст Киеву российский Ан-124. Он сказал, что Оттава готовит новый пакет антироссийских санкций. В Киеве ожидают, что под ограничения попадет компания, эксплуатирующая самолеты Ан-124.

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