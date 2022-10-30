В Адыгее погибли два человека при падении мотодельтаплана

Уточняется, что при падении дельтаплан загорелся.

© Фото: МЧС Адыгеи

В Майкопском районе Адыгеи погибли два человека после падения мотодельтаплана. Уточняется, что при падении дельтаплан загорелся. На место трагедии были направлены оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона.

«Сегодня в 11:10 в оперативно-диспетчерскую службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступило сообщение о том, что в МО "Майкопский район", автодорога ст. Даховская - плато Лаго-Наки, произошло падение мотодельтаплана. К сожалению, погибли два человека», - цитирует ТАСС сообщение местного МЧС.

Ранее пилот дельталета разбился при химической обработке полей в Оренбургской области. Причиной крушения летательного аппарата стала слишком низкая высота полета.