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ОАЭ выбрали девизом на ПМЭФ-23 название песни Димы Билана

Анна Касаткина
09:50 14.06.2023
Арабские Эмираты показывают на ПМЭФ, что сотрудничество стран укрепляется даже в непростые времена.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выбрали девизом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) знакомую россиянам по песне Дима Билана фразу «Невозможное возможно». Таким образом восточные гости доказывают, что взаимовыгодное сотрудничество будет укрепляться даже в непростых условиях, рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

«Эмираты - один из крупнейших торговых партнеров России на Ближнем Востоке. Известно уже, что сюда (на форум. - Прим. ред.) приедут шейхи и будут обсуждать сделки и торговлю с ЕАЭС, чтобы именно ОАЭ стало хабом для российского бизнеса, через который мы сможем выходить на рынок всего Ближнего Востока», - рассказал он.

Петербургский экономический форум стартует через считаные минуты. В нем примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран мира.

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