МО РФ показало кадры уничтожения огневых точек националистов ударными дронами
Операторы БПЛА вскрыли расположение опорного пункта боевиков и применили по ним ударные дроны.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Операторы беспилотных летательных аппаратов ВС РФ уничтожили оборудованные позиции украинских националистов на Запорожском направлении. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны РФ.
Операторы БПЛА вскрыли расположение опорного пункта боевиков и применили по ним ударные дроны. На результате цель была уничтожена.
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения колонны колесной техники украинских националистов операторами ударных беспилотных аппаратов. Все вражеские большегрузные автомобили и бронеавтомобили были уничтожены.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.