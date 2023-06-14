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Игра в бадминтон: как российские «Гиацинты» уничтожают украинскую артиллерию

Павел Кольцов
05:34 14.06.2023
Каждой попытке прорыва националистов предшествует массированная артподготовка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Украинские националисты пытаются наступать на Южно-Донецком направлении. Однако боевики получают достойный ответ от российских артиллеристов. Удары по натовской технике и живой силе противника наносят из «Гиацинтов». Орудие может уничтожать цели на расстоянии до 30 километров.

«Отражаем атаки. Подорвали склад БК. Недельку назад к ним подъезжала подмога на технике. Тоже подорвали», - говорит командир орудия с позывным «Погран».

Артиллеристы могут при помощи 152-мм орудий уничтожать и укрепленные позиции, а также жечь наступающую бронетехнику. Наводит и координирует воздушная разведка. Все подходы пристреляны.

Националисты не жалеют ни людей, ни натовских боеприпасов. Каждой попытке прорыва  предшествует массированная артподготовка.

«Играем в так называемый бадминтон. Украинские артиллеристы наносят удары по нашему переднему краю, мы их уничтожаем», поясняет и.о. командира батареи с позывным «Ставрополь».

Националисты используют множество натовской техники. Однако в контрбатарейной борьбе не добились особых результатов. Возможности противника изучены, огневые позиции успешно выявляются и подавляются российскими артиллеристами.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что российские артиллеристы уничтожили боевиков, которые обстреливали Белгородскую область. Выявлять цель и корректировать огонь помогают беспилотники.

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